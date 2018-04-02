Более 150 стикеров с надписью «We speak English!» расклеят в метро Москвы к ЧМ по футболу

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Москва, 2 апреля. Свыше 150 стикеров с надписью «We speak English!» расклеят на кассах 76 станций московского метрополитена к первенству мира по футболу, которое пройдет в России этим летом. Об этом говорится в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Кассы столичного метро, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами к ЧМ-2018.

«Владеющие английским языком кассиры смогут без проблем объяснить иностранцам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро. Стикеры с надписью We speak English! наклеят на верхней части кассового окна», — следует из сообщения.

Отмечается, что расклеивать стикеры начнут уже в этом месяце, а в общей сложности в метро работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. Впрочем, к мундиалю их число превысит 400, передает РИАМО.

По словам заместителя градоначальника столицы Максима Ликсутова, стикеры появятся на популярных станциях метрополитена: «Тушинской», «Спартаке», «Спортивной», «Воробьевых горах», «Фрунзенской» и других.

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