Пятиэтажную поликлинику с рентген-кабинетом открыли в Химках

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Москва, 2 апреля. Пятиэтажную поликлинику, строительство которой началось в 2016 году, открыли в подмосковных Химках. Лечебное учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области.

«Теперь новая поликлиника позволит жителям района «Левобережный» получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, а району обеспечит полноценную сбалансированную инфраструктуру», — отметил глава ведомства Максим Фомин.

Больница оборудована рентген-кабинетом, флюрографическим центром, имеет отделение стоматологии, экспресс-лабораторию, отделение лучевой диагностики, физиотерапии и многое другое.

В ней также будут отделение диагностики, где можно будет получить консультацию врача, терапевтические отделение, профилактическое отделение, школьное и дошкольное отделения и педиатрия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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