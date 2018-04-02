Воробьев заявил о подготовке к дегазации на всех полигонах Подмосковья
Москва, 2 апреля. На всех областных полигонах ТБО ведется подготовка к дегазации или уже началась работа по дегазации. Об этом в понедельник заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он сообщил, что специальный представитель губернатора Московской области по экологии Александр Чупраков ведет активную работу по утилизации мусора, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«На всех фактически без исключения полигонах идет подготовка к дегазации или уже ведется дегазация, сбор фильтрата. Вся эта работа на оставшихся пятнадцати полигонах представляется очень актуальной и важной», — подчеркнул Воробьев.
Напомним, ранее стало известно, что для монтажа системы дегазации в настоящее время готово 35% тела мусорного полигона «Ядрово».
Сообщалось, что к процессу дегазации приступят после того, как будет окончательно завершено формирование тела полигона.