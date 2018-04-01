Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Москве

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Москва, 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Савеловском районе. Об этом в воскресенье сообщили представители городского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе 4-го Вятского переулка. Согласно предварительным данным, автомобиль Toyota столкнулся с мотоциклом Yamaha. Как передает издание «Вечерняя Москва», в результате инцидента пострадал мотоциклист, который был доставлен в одну из московских больниц.

Напомним, ранее стало известно гибели двух человек в результате столкновения поезда и автомобиля в Башкирии.

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