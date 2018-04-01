Жителям Москвы посоветовали брать зонты на следующей неделе

В закладки

Москва, 1 апреля. На следующей неделе в российской столице ожидаются весенние дожди. Об этом журналистам сообщил в воскресенье специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве начался дождь, он будет постепенно усиливаться и продлится как минимум до завтрашнего вечера. В ночь с понедельника на вторник дожди будут кратковременными, с вкраплениями слабого мокрого снега», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, 6 апреля на территории Москвы также ожидаются короткие ливни.

«Так что зонтики, что называется, брать уже нужно однозначно», — посоветовал жителям Москвы эксперт.

Напомним, ранее директор Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в 2 апреля в Москве потеплеет до 8-10 градусов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.