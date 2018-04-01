Митинг против свалки «Ядрово» в Волоколамске собрал около шести тысяч человек

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Москва, 1 апреля. Мэр подмосковного Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что порядка шести тысяч человек собрал митинг за закрытие полигона «Ядрово».

В соцсетях велась трансляция митинга. Люди заполнили всю площадь перед зданием районной администрации. Многие жители, пришедшие на митинг, держали в руках шарики с призывом закрыть свалку «Ядрово», другие — плакаты с требованиями к властям, передает РИА Новости.

Правопорядок на митинге обеспечивали полицейские. По периметру выставлялось оцепление, также устанавливали рамки металлоискателей.

Ранее на мусорном полигоне в Волоколамском районе произошел выброс газов. Власти организовали выдачу масок и респираторов в Волоколамске из-за режима повышенной готовности. В настоящее время специалисты проводят мониторинг воздуха в районе каждые двадцать минут.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Волоколамске.

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