Общежитие на севере Москвы эвакуировали из-за дыма

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Москва, 1 апреля. В общежитии на Коровинском шоссе в Москве произошло сильное задымление. Как сообщил журналистам источник в экстренных службах российской столицы, было эвакуировано 100 человек.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось на 16-м этаже 24-этажного дома 2А по Коровинскому шоссе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, пожарные прибыли на место, они сообщили, что чувствуется слабый запах дыма, предает ТАСС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины задымления.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 марта в городе Кемерово произошла страшная трагедия: в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, жертвами которого стали 64 человека, большинство из них — дети. Еще 79 человек пострадали.

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