Собянин назвал сроки окончания строительства ледового дворца в Солнцево

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Москва, 2 апреля. Ледовый дворец появится в Солнцево в 2019 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы российской столицы, там горожане смогут заниматься по индивидуальным программам.

«В Солнцево в следующем году появится Ледовый дворец, в котором будут ледовая арена, тренировочная площадка и хоккейная школа. Юные и взрослые спортсмены смогут оттачивать мастерство, заниматься по индивидуальным программам», — написал Собянин в Twitter.

В #Солнцево в следующем году появится Ледовый дворец, в котором будут ледовая арена, тренировочная площадка и хоккейная школа. Юные и взрослые спортсмены смогут оттачивать мастерство, заниматься по индивидуальным программам. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 1, 2018

Как сообщается на официальном сайте столичного градоначальника, для здания выбрано место на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова. Площадь ледового дворца составит более 6 тыс. кв. метров.

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