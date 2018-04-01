Гидрометцентр рассказал, когда в Москве наступит весна

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Москва, 1 апреля. Синоптики обещают москвичам резкое потепление к Пасхе. По данным директора Росгидрометцентра Романа Вильфанда, на следующей неделе столицу ждет повышение дневной температуры, которое к пятнице, 6 апреля, достигнет 16-18 градусов выше нуля.

При этом уже в понедельник, 2 апреля, в Москве потеплеет до 8-10 градусов, но ожидаются дождь и туман. Ночью температура опустится до плюс 1-3 градусов. В среду ожидается солнечная погода, а воздух днем прогреется до 11 градусов, однако ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля.

К пятнице в столице окончательно наступит весна, однако возможен дождь.

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