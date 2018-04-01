Синоптики пообещали москвичам первый весенний дождь 1 апреля
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Москва, 1 апреля. В воскресенье, 1 апреля, в Москве пройдет первый весенний дождь, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец отметил, что в воскресенье в Москве будет облачно, но тепло. На погоду в столице окажут влияние теплый атмосферный фронт и атлантический циклон.
Как передает РИА Новости, вечером в городе пройдет первый весенний дождь. Скорость ветра в этот день составит от семи до девяти метров в секунду. Ветер будет юго-восточным.
Воздух прогреется до шести градусов тепла.
Ранее синоптики ожидали серьезного потепления в Москве и области к концу недели.
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