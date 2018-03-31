Мировые звезды экстрима собрались на фестивале «Прорыв» в Москве

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Москва, 31 марта. Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» стартовал в российской столице. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в одиннадцатый раз «Олимпийский» собрал мировых звезд экстрима.

Зрители увидят головокружительные полеты, виртуозные прыжки и смертельные трюки. Британский каскадер и рекордсмен Книги Рекордов Гиннеса Терри Грант, выполнявший виражи в фильмах «Миссия невыполнима» и «Агенты А.Н.К.Л.», продемонстрирует мастерство управления своим автомобилем Land Rover и проедет сложнейшую трассу на двух колесах.

На протяжении десятилетия фестиваль «Прорыв» остается главным российским событием по уровню участников, и по сложности программы стоит в одном ряду с лучшими зарубежными шоу. «Прорыв» проходит при поддержке Департамента спорта и туризма Москвы.

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