Лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали в Москве

В закладки

Москва, 31 марта. Стритрейсершу Мару Багдасарян в очередной раз задержали за вождение автомобиля без прав в Москве.

Как передает пресс-служба ГУ МВД РФ, Стритрейсершу Мару Багдасарян, находившуюся за рулем автомобиля марки Mercedes, задержали в субботу, 31 марта около трех часов ночи сотрудники Госавтоинспекции на Ленинградском проспекте.

«При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — отмечается в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

В отношении задержанной 24-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.