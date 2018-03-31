Рэпер T-killah провел мини-концерт на станции метро «Курская» в Москве

В закладки

Москва, 31 марта. T-killah выступил с небольшим концертом на станции «Курская» кольцевой линии метро в Москве.

Соответствующую информацию передает пресс-служба московского метрополитена. Рэпер Саша Текила организовал мини-концерт на станции «Курская», также выступил видеоблогер Амиран Сардаров.

Отмечается, что мероприятие посетили более 900 зрителей. Пресс-служба метрополитена подчеркивает, что выступления прошли без происшествий, также были введены временные ограничения на выход со станции метро для регулирования пассажиропотока.

«Мы благодарим всех зрителей, кто в этот вечер пришли на концерт в метро. Будем и дальше устраивать такие мероприятия», — отмечает пресс-служба метрополитена.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.