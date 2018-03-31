Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в выходные

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Москва, 31 марта. Небольшие осадки, переменная облачность и гололедица ожидаются в субботу в Москве.

Соответствующую информацию передает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные, полученные в столичной службе Гидрометцентра России.

Переменная облачность и местами небольшие осадки прогнозируются в столице России в ближайшую субботу, 31 марта, в дневное время суток. По прогнозам, столбик термометра поднимется до плюс пяти градусов. Ветер ожидается южный, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Местных жителей и гостей города также предупреждают о возможном образовании гололедицы.

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