Суд Москвы признал законным штраф кинотеатру «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина»

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Москва, 30 марта. Дорогомиловский суд Москвы оставил в силе решение мирового суда, который постановил оштрафовать на 280 тыс. рублей кинотеатр «Пионер», показавший фильм «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения.

«Суд постановил решение о наложении штрафа в размере 280 тыс. рублей на ООО «Чентромобиле-Пионер» оставить без изменения, жалобу ответчика — без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, что иск с требование оштрафовать кинотеатр выдвинуло министерство культуры РФ, которое сперва выдало прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина», а затем отозвало его после того, как экспертный совет рекомендовал запретить показ картины в кинотеатрах.

Британская сатирическая комедия «Смерть Сталина» рассказывает о последних днях советского вождя и о борьбе за власть, которая разворачивается в ЦК после его смерти.

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