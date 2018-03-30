Ребенок умер в Подмосковье, выпив жидкость из найденной на улице бутылки

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Москва, 30 марта. В Подольске скончался ребенок, попробовавший жидкость из бутылки из-под лимонада, которая валялась на улице.

Трагедия произошла 28 марта. Два брата гуляли на детской площадке и нашли бутылку из-под лимонада. Внутри находилась жидкость, которую старший решил попробовать. Младший брат отказался пить ее.

Дома попробовавшему «лимонад» ребенку стало плохо. У него проявились симптомы отравления. Утром следующего дня его отвезли в больницу, где он умер, пишет «Дни.ру».

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика в Подольской городской клинической больнице… — сообщили в правоохранительных органах. — Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом».

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