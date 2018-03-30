Новые ограничения движения введут в Москве в связи с пасхальными праздниками
Москва, 30 марта. В связи с транспортным обслуживанием кладбищ Москвы автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц в Вербное воскресенье, на Пасху и Красную горку.
Как рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 06.00 до 16.00 1, 8, 15 апреля будет перекрыт участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной, а также участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца.
Кроме того, в эти же дни для московских автомобилистов будет не доступен участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади, а также не доступен проезд на участке Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы.
В те же часы 1,8,15 и 17 апреля будет перекрыт участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе, передает издание «Вечерняя Москва».
Напомним, ранее дорожные организации и ГИБДД порекомендовали московским водителям не менять зимнюю резину на летнюю до установления стабильной плюсовой температуры.