Новые ограничения движения введут в Москве в связи с пасхальными праздниками

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Москва, 30 марта. В связи с транспортным обслуживанием кладбищ Москвы автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц в Вербное воскресенье, на Пасху и Красную горку.

Как рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 06.00 до 16.00 1, 8, 15 апреля будет перекрыт участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной, а также участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца.

Кроме того, в эти же дни для московских автомобилистов будет не доступен участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади, а также не доступен проезд на участке Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы.

В те же часы 1,8,15 и 17 апреля будет перекрыт участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее дорожные организации и ГИБДД порекомендовали московским водителям не менять зимнюю резину на летнюю до установления стабильной плюсовой температуры.

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