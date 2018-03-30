Три станции фиолетовой ветки метро Москвы открыли раньше срока

В закладки

Москва, 30 марта. Три станции метро Москвы открыли в пятницу на день раньше запланированного срока.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» на фиолетовой ветке были недоступны для пассажиров с 24 марта, когда их закрыли в связи с работами по присоединению строящейся Кожуховской линии метрополитена. Ожидалось, что работы продлятся ровно неделю, и станции откроют 31 марта, но специалисты успели сделать это быстрее срока.

Станции открыли двери для пассажиров в 10.00, сообщает Infox.ru.

Напомним, пока три станции фиолетовой ветки были недоступны, в районе курсировали компенсирующие автобусы. Как отмечает «РИАМО», для информирования пассажиров о временном неудобстве на железнодорожных станциях были также установлены баннеры.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.