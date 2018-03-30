Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
Москва, 30 марта. В ближайшее время в Москве и Московской области существенно потеплеет, сообщает RT со ссылкой на начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александра Голубева.
Ожидается, что в ночь на субботу в регионе выпадет снег, будет немного холодно. Однако уже днем 31 марта температура воздуха поднимется до шести градусов тепла.
По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», первого апреля в центральном районе будет небольшой, но весенний дождь. Столбик термометра будет варьироваться от нуля до пяти градусов тепла.
Еще теплее станет в понедельник, 2 апреля. По прогнозам синоптиков, жители Подмосковья почувствуют на себе одиннадцать градусов тепла.