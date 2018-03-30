Оператора полигона «Ядрово» хотят привлечь к уголовной ответственности

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Волоколамск, 30 марта. Руководство Волоколамского района намерено привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, оператора подмосковного полигона «Ядрово». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

Власти Волоколамского района договорились с представителями общественных организаций и активистами о заборе проб с мусорного полигона.

«Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня, в 14:00, в присутствии жителей… берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — сказал Вихарев, его слова приводит Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В районе введен режим ЧС из-за ситуации с «Ядрово». Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит вопрос на контроле. На территории Волоколамского района действует оперативный штаб, плюс работают несколько мобильных лабораторий, которые ведут постоянный мониторинг содержания вредных веществ в воздухе.

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