Власти Подмосковья выдадут обманутым дольщикам ключи от 4 тысяч новых квартир

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Москва, 30 марта. Около четырех тысяч новых квартир получат обманутые дольщики от властей Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал о выдаче новых квартир обманутым дольщикам в Подмосковье. Он отметил, что власти региона подтягивают все ресурсы. Отдельно этим вопросом занимается замминистра строительства области.

«Ни одного дольщика мы в беде не оставим, все объекты находятся у нас на контроле, — приводит его слова «Подмосковье 360». — Большую цену мы заплатим за мошенников, которые обманули людей, но мы за это отвечаем».

В текущем году обманутым дольщикам выдадут около четырех тысяч ключей от квартир в Балашихе, Раменском районе и Одинцовском районе.

Воробьев также затронул вопрос о помощи жителям Волоколамского района, которые проживают рядом с полигоном «Ядрово». Он отметил, что за путевками в дома отдыха и санатории обратились уже 790 человек.

«Эта программа будет нами продолжена, — констатировал губернатор. — Мы предоставим столько путевок, сколько нужно».

Ранее Воробьев обратил внимание членов правительства региона на необходимость вернуть доверие граждан. Также губернатор отметил, что все полигоны со свалками должны быть рекультивированы.

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