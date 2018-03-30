Власти Подмосковья назвали рекультивацию полигона в Электростали одной из лучших

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Москва, 30 марта. Рекультивация мусорного полигона в Электростали является одной из лучших в Подмосковье, заявил глава городского округа Владимир Пекарев в беседе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Пекарев отчитался Воробьеву о ходе рекультивации полигона твердых бытовых отходов в районе Электростали.

«Я думаю, что это будет один из лучших (полигонов. — Прим. ФАН) по рекультивации, — приводит его слова «Подмосковье 360». — На сегодняшний день полигон никаких проблем нашим жителям не доставляет».

Глава городского округа предположил, что ликвидация полигона завершится раньше запланированного срока.

«Благодаря федеральной поддержке мы не только закрываем свалки, но и рекультивируем их, — заметил в свою очередь губернатор Московской области. — Я очень надеюсь, что каждый из таких полигонов будет лишь напоминать, что когда-то у нас было безобразие в сборе мусора и в его утилизации».

Ранее Воробьев обратил внимание правительства региона на необходимость вернуть доверие жителей Подмосковья. Он также констатировал, что все полигоны со свалками должны быть рекультивированы.

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