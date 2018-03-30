Воробьев призвал власти Подмосковья восстанавливать доверие граждан

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Москва, 30 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал правительство региона работать над восстановлением подорванного доверия граждан после ситуации с мусорными полигонами.

Воробьев отметил, что «мусорная» проблема должна быть устранена в максимально короткие сроки. Он предложил перенять опыт Японии, где эффективно проводится программа по разделению мусора, и работает 21 мусоросжигательный современный завод. Губернатор отметил, что Подмосковье готово перейти к строительству таких заводов на своей территории, передает «Подмосковье 360».

«Конечно, нам также предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками, которые сейчас есть, — заметил он. — Мы живем этой проблемой, чтобы наладить это в максимально короткие сроки».

Ранее Воробьев подчеркнул, что все подмосковные полигоны ТБО, где есть свалки, должны быть рекультивированы.

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