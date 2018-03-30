Воробьев заявил о рекультивации всех мусорных полигонов Подмосковья

В закладки

Москва, 30 марта. Все полигоны твердых бытовых отходов в Московской области будут рекультивированы, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в Подмосковье иностранные специалисты ведут работу по дегазации 15 мусорных полигонов. Также проводится рекультивация четырех полигонов в регионе.

«Важно информировать жителей, на какой стадии каждый полигон находится, — заметил глава области. — Все 39 полигонов, где были свалки, должны быть рекультивированы, чтобы по ним можно было спокойно гулять и радоваться жизни».

Воробьев добавил, что необходимо выполнить эти задачи максимально быстро и качественно. Он заверил, что над этими проблемами работают лучшие специалисты.

«Мы пониманием ответственность, — приводит слова губернатора «Подмосковье 360», — мы переживаем, что люди оказались в такой неблагоприятной ситуации, мы делаем все, чтобы ее исправить».

Ранее Ранее Воробьев потребовал от правительства Подмосковья закладывать высокие стандарты качества работы полигонов и мусоросжигательных заводов в регионе.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.