МЧС не зафиксировало превышения нормы вредных веществ на полигоне «Ядрово»

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Волоколамск, 30 марта. Содержание вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья соответствует норме, сообщили в МЧС России.

Экологические лаборатории ведут работу по мониторингу ситуации на подмосковном «Ядрово». В сообщении спасательного ведомства отмечается, что за сутки ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзор произвели замеры воздуха. Отмечается, что превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Напомним, что с 8 марта в районе введен режим ЧС. Круглосуточно работает оперативная группа и несколько передвижных лабораторий, организована работа двух постов «Мосэкомониторинга» для непрерывной проверки воздуха. Ситуацию на особом контроле держит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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