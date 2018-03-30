Полигон «Каширский» будет ликвидирован в Подмосковье с опережением графика

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Москва, 30 марта. Полигон твердых бытовых отходов «Каширский» будет ликвидирован в Подмосковье с опережением графика, заявил мэр Кашира Алексей Спасский во время беседы с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Спасский отчитался Воробьеву о ходе ликвидации полигона в Кашире. Он отметил, что работы будут выполнены раньше обозначенных сроков.

«По договору срок рекультивации — середина декабря текущего года, но мы идем с опережением графика, — приводит слова главы города «Подмосковье 360». — Планируем закончить осенью текущего года».

В свою очередь Воробьев отметил, что важным моментом является взаимодействие городских властей и Общественной палаты, которая контролирует процесс рекультивации.

Напомним, ликвидация полигона «Каширский» началась с прошлом году. Ранее Воробьев потребовал от правительства Московской области закладывать высокие стандарты качества работы полигонов и мусоросжигательных заводов в регионе.

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