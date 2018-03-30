В Москве после внезапной проверки закрыли крупный торговый центр

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Москва, 30 марта. После внеплановой проверки торговых центров, организованной после крупного пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, в Москве был закрыт ТЦ «Щелково» на Щелковском шоссе.

Как пишет «Утро.ру», сейчас все входы в объект опечатаны, на парковку никого не пускают. Как передает «Бизнес FM», «Щелково» откроют не раньше, чем через три месяца. При этом в администрации торгового центра подтвердили, что «Щелково» закрыли из-за внеплановой проверки. По данным руководства, торговому центру необходимо устранить определенные технические неполадки.

Напомним, в воскресенье загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 64 человека, около 80 пострадали. Фигурантами уголовного дела стали семь человек.

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