На Бирюлевской линии московского метро построят шесть станций

В закладки

Москва, 30 марта. Шесть станций планируют построить на новой Бирюлевской линии московского метро. Об этом сообщил накануне заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на новой ветке должны появиться станции «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное», передает «Вечерняя Москва».

«Столичная подземка станет ближе почти для полумиллиона горожан», — подчеркнул Хуснуллин.

Бирюлевская линия московского метро будет проведена в районах Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Новая радиальная линия разгрузит уже существующие станции, а также даст возможность для дальнейшего развития столичной подземки.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.