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На Бирюлевской линии московского метро построят шесть станций
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    На Бирюлевской линии московского метро построят шесть станций

    8:11  30 Марта 2018
    327

    На Бирюлевской линии московского метро построят шесть станций

    Москва, 30 марта. Шесть станций планируют построить на новой Бирюлевской линии московского метро. Об этом сообщил накануне заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    По его словам, на новой ветке должны появиться станции «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное», передает «Вечерняя Москва».

    «Столичная подземка станет ближе почти для полумиллиона горожан», — подчеркнул Хуснуллин.

    Бирюлевская линия московского метро будет проведена в районах Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Новая радиальная линия разгрузит уже существующие станции, а также даст возможность для дальнейшего развития столичной подземки.

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    Автор: Василий Котов
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    #москва #метро #транспорт
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