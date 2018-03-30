В МЧС прокомментировали возможность введения режима ЧС в Москве

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Москва, 30 марта. Начальник регионального управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что причин для введения режима чрезвычайной ситуации в столице нет.

Полетыкин отметил, что в Московской области введен режим повышенной готовности, предполагающий постоянный мониторинг окружающей среды, а также информирование населения о замерах, которые проводятся.

Он также добавил, что частично ограничен въезд и выезд с территории подмосковных мусорных полигонов.

«Вопросы, связанные с планом действий в случае возникновения ЧС, а также связанные с ходом экстренной эвакуации сейчас действительно уточняются», — заявил Полетыкин «Телеканалу 360», подчеркнув, что предпосылок для введения режима ЧС сейчас нет.

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