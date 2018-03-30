Автомобилистам Москвы рекомендовали не спешить с переходом на летнюю резину

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Москва, 30 марта. Дорожные организации и ГИБДД порекомендовали московским водителям не менять зимнюю резину на летнюю до установления стабильной плюсовой температуры.

«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Как сообщает «Вечерняя Москва», переходить на летнюю резину рекомендуют только после того, как прекратятся перепады температуры.

Ранее, сообщала «Газета.ру», директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в лесах московского региона исчезнет к концу апреля, а в городе это произойдет гораздо раньше.

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