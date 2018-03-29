«Был бы просто ад»: губернатор Подмосковья заявил о предотвращении экологической катастрофы

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Москва, 29 марта. Власти Подмосковья смогли предотвратить глобальную экологическую катастрофу в регионе, закрыв за последние несколько лет 24 мусорных полигона. Об этом заявил в четверг журналистам губернатор области Андрей Воробьев.

По словам политика, на эти площадки традиционно вывозилось огромное количество мусора из Москвы и Московской области.

«Если сейчас сводит с ума один полигон, это «Ядрово», Волоколамск, то если бы не закрыли 24 полигона, была бы масштабная экологическая катастрофа. Был бы просто ад», — подчеркнул Воробьев в эфире телеканала «360», комментируя ситуацию.

Напомним, за прошедшие сутки эксперты МЧС Российской Федерации не выявили в Волоколамском районе Подмосковья превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

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