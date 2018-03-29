В Москве планируют создать летний передвижной кинотеатр

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Москва, 29 марта. Посещаемость столичных кинотеатров, которые входят в сеть «Москино», за прошедший год выросла на 40%. Об этом журналистам рассказала генеральный директор компании Светлана Маскименко.

По словам топ-менеджера, «Москино» управляет 13 кинотеатрами, а также отвечает за развитие городских проектов в сфере кино.

«Нам удалось за прошедший год достигнуть довольно впечатляющих результатов по сети кинотеатров — на 40% выросла посещаемость в 2017 году по сравнению с 2016 годом, и на 45% выросли доходы», — приводит ее слова РИА Новости.

Непосредственно максимальная цена на билет в кино в сети не превышает 350 рублей. Кроме того, «Москино» планирует создать в городе летний передвижной кинотеатр.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», в рамках масштабной реконструкции 39 старых кинотеатров на территории Москвы будут преобразованы в культурные центры.

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