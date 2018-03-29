Полиция поймала жителя Лыткарино в Подмосковье с 30 кг наркотиков

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Москва, 29 марта. Полиция в Подмосковье обнаружила у местного жителя около 30 килограммов наркотиков. Об этом рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска и ДПС поймали подозреваемого за рулем автомобиля в Лыткарине. В ходе досмотра автомобиля 27-летнего мужчины полицейские нашли 22 брикета с твердым веществом, десять свертков с порошком внутри и девять свертков с таблетками.

Как пишет издание «Подмосковье сегодня», выяснилось, что нарушитель проживает в городском округе Лыткарино. Проведенная позже экспертиза выявила, что вещество является наркотическим. В свертках содержалось 10 килограммов гашиша и 18 килограммов амфетамина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

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