Подмосковные коллекторы увезли машину должницы вместе с ребенком

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Москва, 29 марта. Коллекторы эвакуировали автомобиль должницы вместе с находившимся в салоне ребенком. Инцидент произошел в Одинцове.

Женщина взяла у банка 500 тысяч рублей на покупку автомобиля и не смогла выплатить кредит. Она написала заявление на трехлетнюю рассрочку долга, однако спустя некоторое время к ней приехали сотрудник банка и люди, представившиеся приставами, на которых не было формы. Они показали девушке документы, но основании которых суд постановил взыскать с нее долг.

Увидев, что ее автомобиль готовят в погрузке на эвакуатор, должница заперлась в машине вместе с дочерью. Однако даже это не остановило коллекторов. Представитель банка вызвал сотрудников МВД, которые взяли с женщины расписку о том, что она не получала от банка уведомление об аресте машины. После этого автомобиль увезли на штрафстоянку вместе с людьми внутри, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Конечно, эвакуировать машину, когда в салоне находятся люди, – это нарушение. При желании, если есть доказательства, пострадавшая может подать заявление в прокуратуру, и тогда будет заведено административное дело. Также ответственность могут понести и те, кто дал распоряжение погрузить машину на эвакуатор», – прокомментировал ситуацию правозащитник Петр Шкуматов.

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