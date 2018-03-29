Семь объектов культурного наследия отреставрируют в Подмосковье

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Москва, 29 марта. Семь объектов культурного наследия будут отреставрированы в 2018 году в рамках программы «Культура Подмосковья», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам председателя Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерии Березовской, в число этих объектов попали театр в Орехово-Зуеве, главное здание усадьбы «Лыткарино», бывшая церковь в Солнечногорском районе, амбар середины XIX в Луховицах, парк усадьбы «Кривякино» под Воскресенском, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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