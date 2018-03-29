Обитателей Московского зоопарка будут переводить в летние вольеры постепенно

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Москва, 29 марта. Московский зоопарк начнет переводить животных в летние вольеры с 1 апреля. Этот процесс будет происходить постепенно в течение следующих двух месяцев, так как для некоторых обитателей температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 10-15 градусов.

С 1 апреля время работы зоопарка увеличится на час. Он будет работать с 9.00 до 19.00, кассы будут работать до 18.00. Первыми в летние вольеры перейдут животные, которые станут входить из укрытий и больше времени проводить на солнце.

«Например, греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси. Уже сейчас они больше времени проводят на свежем воздухе, резвясь и играя друг с другом. Посмотреть на подросших котят посетители зоопарка смогут в кошачьем ряду на старой территории зоопарка», — цитирует директора Московского зоопарка Светлану Акулову «Вечерняя Москва».

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