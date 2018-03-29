Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

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Москва, 29 марта. Снег в столице растает не раньше 25 апреля, считают синоптики. Такой прогноз метеорологи объясняют большой высотой снежного покрова.

«По нашим расчетам на открытых плоскостях, в полях Подмосковья (снег – прим. ФАН) будет лежать не менее чем до середины апреля. Ранее он не растает, высота его большая, он белый, отражательные способности большие», — сообщил РИАМО директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что схода снега не стоит ждать в ближайшее время в лесных массивах Московской области и в столичных дворах, тротуары очистятся от снега к середине апреля.

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