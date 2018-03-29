Путин проведет совещание с Новаком по вопросам ТЭК

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Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 марта, работает в Москве, он проведет серию рабочих встреч и совещаний, в том числе с главой Минэнерго Александром Новаком. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня буду лаконичен по графику президента. Работает в Москве: серия рабочих встреч, внутренние совещания, — рассказал Песков. — Международных разговоров не запланировано».

Пресс-секретарь президента также добавил, что Путина запланировано совещание с министром энергетики Александром Новаком по вопросам ТЭК и другим вопросам, которые курирует министерство.

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