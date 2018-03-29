Назван топ-5 самых популярных у туристов городов Московской области

В закладки

Москва, 29 марта. Сергиев Посад, Коломна и Звенигород, расположенные в Московской области, стали самыми популярными направлениями у туристов этой весной в составленном рейтинге портала Tvil.ru.

По имеющимся данным, при составлении рейтинга ориентировались на бронь отелей и гостиниц на период с 1 марта по 31 апреля. Отмечается, что кроме Сергиева Посада, Коломны и Звенигорода в топ-5 также вошли Истра и Яхрома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в самом популярном городе региона, Сергиевом Посаде, путешественники бронируют жилье весной в среднем на две ночи и тратят на него порядка 3,2 тыс. рублей в сутки.

В середине марта 2018 года сообщалось, что петербургский комитет по развитию туризма номинирован на престижную премию World Travel Awards.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.