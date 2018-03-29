Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

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Москва, 29 марта. Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена в четверг утром.

По информации Федерального агентства новостей, движение поездов на центральном участке в настоящее время вводится в график.

Согласно информации источника, на станции московского метро «Чкаловская» встал поезд, была задержка, из-за которой движение отсутствовало примерно 20-25 минут.

На данный момент неизвестны причины, которые привели к сбою в графике движения поездов.

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