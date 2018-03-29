Ликсутов рассказал о новых функциях приложения «Парковки Москвы»

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Москва, 29 марта. Обновленное приложение «Парковки Москвы» будет показывать не только городские парковки, но и частные. Об том сообщил заммэра и глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он рассказал о программе транспортного развития Москвы, которая включает в себя несколько главных блоков задач, в том числе — строительство дополнительной инфраструктуры, дорог и создание сервисов для пассажиров, в частности приложение «Парковки Москвы», которым пользуются 83% московских водителей.

«Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные и цены на них. Человек выберет то, что его больше устраивает. На первом этапе приложения водитель будет только видеть места и стоимость стоянок, а на втором постараемся интегрировать эту информацию с возможностью оплаты из одного приложения», — сообщил Ликсутов «Российской газете».

Кроме того, департамент транспорта совместно с Международным союзом общественного транспорта (МСОТ) занимается разработкой функции «сквозного маршрута» для приложения. Она позволит построить составной марштур, включающий поездку на такси, общественном транспорте, автомобилю каршеринга и т.д.

«По этому же приложению можно будет рассчитаться за весь маршрут, чтобы за весь путь не притронуться к наличным, — цитирует Ликсутова «Вечерняя Москва».

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