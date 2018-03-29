Воробьев стал новым начальником главного управления Росгвардии в Москве

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Москва, 29 марта. Полковник полиции Михаил Воробьев стал начальником главного управления Росгвардии по Москве, он уже представлен сотрудникам и военнослужащим.

Как пишет РИА Новости, командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев представил сотрудникам нового руководителя.

По данным издания «РИАМО», указ президента России Владимира Путина о назначении Воробьева вступил в силу 15 марта. Напомним, ранее Воробьев руководил УВД Одинцовского района подмосковного ГУ МВД по России. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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