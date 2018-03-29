В Москве посчитали число «зайцев» в автобусах без турникетов

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Москва, 29 марта. Около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов, заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, отказ от турникетов значительно экономит время пассажиров столичных автобусов. Он поблагодарил жителей и гостей российской столицы за то, что добросовестно оплачивают проезд.

Как уточнил Ликсутов, «войти во все двери» можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах в Москве. Как передает телеканал «360», по его данным, за два месяца 2018 года по ним перевезли более 40 миллиона пассажиров. Как пишет «Российская газета», при этом он добавил, что средний показатель безбилетников на наземном транспорте не превышает 3–5%, на бестурникетных маршрутах — 5%.

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