Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» в Москве отреставрируют

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Москва, 28 марта. Скульптурный ансамбль на станции столичного метро «Площадь Революции» планируют полностью отреставрировать. Об этом журналистам рассказал в среду руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия, их возможную реставрацию необходимо обсудить с Московским метрополитеном. Мы обсудим этот вопрос», — приводит его слова РИАМО.

Как отметил чиновник, стоимость и сроки работ пока не определены, однако он надеется на то, что скульптуры не будут демонтированы.

«Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа», — резюмировал Емельянов.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщило о том, что стартовал ремонт эскалатора на станции московского метро «Ленинский проспект».

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