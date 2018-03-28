Неизвестные ограбили «Бинбанк» на $100 тысяч в Москве, полиция объявила план «Перехват»

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Москва, 28 марта. Неизвестные ограбили отделение «Бинбанка», расположенное на Сокольнической площади в Москве. Согласно предварительным данным, злоумышленники похитили 100 тыс. долларов (5,7 млн рублей).

Как сообщили Федеральному агентству новостей, речь идет не об основном, а о дополнительном офисе «Бинбанка». Полиция объявила план «Перехват».

Ранее сообщалось преступнике с травматическим оружием, который ограбил автозаправку на 53-м км внутренней стороны МКАД. Бандит ранил сотрудника АЗС в ногу, после чего связал его и похитил деньги из кассы. К счастью, пострадавшему медицинская помощь не понадобилась.

Еще один случай разбойного нападения произошел на днях в Щелковском районе Московской области. Вооруженный шприцом местный житель ограбил салон сотовой связи, забрав 1500 рублей выручки и два сотовых телефона.

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