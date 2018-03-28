ГУ МЧС по ошибке посоветовало москвичам сократить пребывание на улице

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Москва, 28 марта. Столичное управление МЧС объяснило рекомендацию сократить пребывание на улице. По данным пресс-службы московского главка, предупреждение было размещено по ошибке.

«Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе «Экстренные предупреждения», — сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Москве. По его словам, согласно прогнозу Росгидрометцентра, в столичном регионе ожидается безветренная погода, что не является поводом для объявления экстренного предупреждения.

Ранее в ведомстве рекомендовали жителям не оставаться на открытом воздухе в течение длительного времени вечером в среду в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Тем, кто находится дома, посоветовали закрывать окна и форточки, чтобы не допустить попадания вредных примесей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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