МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных метеорологических условиях 28 марта

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Москва, 28 марта. В МЧС предупредили москвичей о необходимости сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Синоптики Росгидромета сообщили, что в период с 18.00 вечера 28.марта . до 10.00 утра 29.марта на территории Москвы и Подмосковья ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». Об этом говорится в сообщении МЧС.

В связи с этим спасательное ведомство призвало жителей российской столицы и гостей городе ограничить время пребывания на воздухе, в домах закрыть форточки и окна, а также использовать кондиционер и систему очистки воздуха.

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