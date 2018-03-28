Полиция поймала серийного похитителя велосипедов в Подмосковье

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Москва, 28 марта. Сотрудники полиции в Пушкинском районе задержали серийного похитителя велосипедов, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Накануне житель города Пушкино пожаловался на кражу: с лестничной площадки дома в микрорайоне Инесса Арманд был похищен велосипед стоимостью 20 тысяч рублей.

Оперативники по горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого в краже. В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к ряду аналогичных преступлений, произошедших в регионе. Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.

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