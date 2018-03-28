Подмосковные врачи получат доплату в 32 тысячи рублей

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Москва, 28 марта. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что участковые педиатры и терапевты могут претендовать на ежемесячную губернаторскую доплату в 32 тысячи рублей уже с 1 апреля текущего года.

Как отметил глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков, для получения надбавки необходимо соответствовать некоторым условиям. Так, один врач должен работать не более чем на 1,25 ставки только на одном участке с 800 прикрепленных детей и 1700 взрослых, а также выполнять ряд ключевых показателей эффективности.

По словам Маркова, данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона. Кроме того, доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в Вологодской области врачам, переехавшим в села и малые города, выплатят «подъемные».

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