Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
Москва, 29 января. Сильный снегопад может привести к ухудшению видимости на московских трассах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.
В связи с этим водителям рекомендуется отказаться от использования личного транспорта и перейти на автобусы или метрополитен. В сообщении отмечается, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях, передает «Вечерняя Москва».
Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно.— Московское метро (@MetroOperativno) January 29, 2018
Пользуйтесь московским метро.
Приятных поездок!
Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте, Люблинской улице.
По словам синоптиков, за последние сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков, добавляют в РИАМО.