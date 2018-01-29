Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Москва, 29 января. Сильный снегопад может привести к ухудшению видимости на московских трассах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта российской столицы.

В связи с этим водителям рекомендуется отказаться от использования личного транспорта и перейти на автобусы или метрополитен. В сообщении отмечается, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях, передает «Вечерняя Москва».

Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно.

Пользуйтесь московским метро.

Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) January 29, 2018

Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте, Люблинской улице.

По словам синоптиков, за последние сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков, добавляют в РИАМО.